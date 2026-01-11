$!Balean e incendian tráiler con maquinas tragamonedas de un casino de Villa Universidad, en Culiacán

Un tráiler con decenas de máquinas tragamonedas en su interior fue atacado a balazos y prendido en fuego la tarde de este domingo en la colonia Villa Universidad, en Culiacán. El equipo dañado le pertenecía a un reconocido casino del sector, mismo que ya había sido vandalizado semanas antes. El ataque se registró alrededor de las 15:20 horas en la calle Neptuno, en esquina con la calzada Las Américas, a espaldas del casino. Según reportes preliminares, civiles armados abrieron fuego contra la unidad de carga y luego le rociaron un tipo de combustible para prenderlo en fuego, provocando un siniestro de gran magnitud que rápidamente fue reportado por los vecinos de la colonia.







Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional, quienes dieron fe del hecho y avisaron al equipo de tragahumos para que sofoque el incendio. Fue entonces que Bomberos de Culiacán llegaron al punto junto con dos unidades con bombas de agua, abrieron la caja del tráiler e hicieron uso de la manguera para apagar las llamas. Los tragahumos se encargaron de retirar y tirar en la calle algunas de las maquinas afectadas, las cuales claramente se observan qué quedaron en pérdida total y con un tono oscuro adherido al ser consumidas por el fuego.





