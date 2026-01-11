$!Balean e incendian tráiler con maquinas tragamonedas de un casino de Villa Universidad, en Culiacán

Un tráiler con decenas de máquinas tragamonedas en su interior fue atacado a balazos y prendido en fuego la tarde de este domingo en la colonia Villa Universidad, en Culiacán. El equipo dañado le pertenecía a un reconocido casino del sector, mismo que ya había sido vandalizado semanas antes.
El ataque se registró alrededor de las 15:20 horas en la calle Neptuno, en esquina con la calzada Las Américas, a espaldas del casino.
Según reportes preliminares, civiles armados abrieron fuego contra la unidad de carga y luego le rociaron un tipo de combustible para prenderlo en fuego, provocando un siniestro de gran magnitud que rápidamente fue reportado por los vecinos de la colonia.
Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional, quienes dieron fe del hecho y avisaron al equipo de tragahumos para que sofoque el incendio. Fue entonces que Bomberos de Culiacán llegaron al punto junto con dos unidades con bombas de agua, abrieron la caja del tráiler e hicieron uso de la manguera para apagar las llamas.
Los tragahumos se encargaron de retirar y tirar en la calle algunas de las maquinas afectadas, las cuales claramente se observan qué quedaron en pérdida total y con un tono oscuro adherido al ser consumidas por el fuego.
Las maniobras de sofocamiento se prolongaron por algunos minutos hasta que se aseguraron de que el siniestro fue controlado en su totalidad. Mientras tanto la calle fue acordonada con cinta amarilla de precaución y los elementos castrenses se encargaron de vigilar el área.
Al sofocar por completo el incendio, el equipo de tragahumos se retiró del lugar. Se espera que grúas y equipo de remolque arribe al sitio para retirar el tráiler y todas las maquinas dañadas, de las cuales se desconoce la cantidad exacta que se encontraba en la caja de la unidad pero se presume podría ser unas cuantas decenas de ellas.
En tanto, ninguna persona se reportó lesionada debido al hecho, solo se registraron daños materiales y una cantidad de perdida económica importante para los propietarios del casino, debido a que el tráiler y la máquina les pertenecía.
Cabe señalar que el pasado 18 de diciembre del 2025, sujetos armados incendiaron y dispararon contra la fachada del edificio, dejando también daños materiales en el inmueble en aquella ocasión.