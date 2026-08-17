$!Balean e incendian vivienda en el fraccionamiento Camino Real de Culiacán

CULIACÁN. _ Un ataque armado contra una residencia derivó en un incendio y pérdidas materiales la mañana de este lunes 17 de agosto en el fraccionamiento Camino Real, ubicado en la capital sinaloense.
Alrededor de las 07:00 horas, las corporaciones de rescate y seguridad recibieron el reporte sobre un siniestro en una casa habitación situada entre las calles San Pedro y San Juan Diego, por lo que elementos de auxilio se desplazaron al sector.
De acuerdo con las indagatorias preliminares, personas desconocidas impactaron intencionalmente un vehículo contra la fachada de la propiedad. Posteriormente, dispararon con armas de fuego hacia la infraestructura y realizaron pintas con mensajes amenazantes atribuidos a un grupo delictivo.
Personal de Bomberos Culiacán acudió al lugar para sofocar el fuego en la estructura de la vivienda y en el automóvil empleado durante la agresión, el cual resultó calcinado. Los reportes de las autoridades confirman que no se registraron personas lesionadas ni pérdidas humanas.
Agentes de investigación y de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron el levantamiento de evidencias en el sitio para integrar la carpeta correspondiente, al tiempo que la unidad motriz fue retirada de la escena.