$!Balean e incendian vivienda en el fraccionamiento Camino Real de Culiacán

CULIACÁN. _ Un ataque armado contra una residencia derivó en un incendio y pérdidas materiales la mañana de este lunes 17 de agosto en el fraccionamiento Camino Real, ubicado en la capital sinaloense.

Alrededor de las 07:00 horas, las corporaciones de rescate y seguridad recibieron el reporte sobre un siniestro en una casa habitación situada entre las calles San Pedro y San Juan Diego, por lo que elementos de auxilio se desplazaron al sector.