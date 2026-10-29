$!Balean edificio de locales en la Colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán

CULIACÁN._ Un edificio de locales comerciales fue blanco de un ataque a balazos durante la noche de este jueves 29 de octubre en la Colonia Guadalupe Victoria, al oriente de Culiacán.

El inmueble afectado se ubica sobre la Avenida Revolución, a la altura de la Calle Fernando B. Híjar; es un edificio de dos plantas con varios locales comerciales que aparentemente estaban cerrados.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni fallecidas tras el atentado.