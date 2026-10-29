$!Balean edificio de locales en la Colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán

CULIACÁN._ Un edificio de locales comerciales fue blanco de un ataque a balazos durante la noche de este jueves 29 de octubre en la Colonia Guadalupe Victoria, al oriente de Culiacán.
El inmueble afectado se ubica sobre la Avenida Revolución, a la altura de la Calle Fernando B. Híjar; es un edificio de dos plantas con varios locales comerciales que aparentemente estaban cerrados.
Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni fallecidas tras el atentado.
Alrededor de las 21:00 horas, vecinos del sector alertaron a las autoridades sobre unas ráfagas de disparos de arma de fuego.
Efectivos del Ejército Mexicano actuaron como primeros respondientes en la escena y, ante la presencia de casquillos percutidos, pidieron intervención ministerial.
Peritos de Fiscalía General del Estado se apersonaron en el lugar para recabar indicios e integrar la carpeta de investigación correspondiente.