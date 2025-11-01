$!Balean en la madrugada a un hombre en calles de San Ignacio y muere al llegar a su casa

SAN IGNACIO._ La mañana de este sábado, un hombre fue localizado sin vida en su domicilio, tras sufrir una agresión con disparos de arma de fuego cuando caminaba rumbo a su hogar esta madrugada.

Familiares del occiso reportaron el hallazgo a las 09:10 horas de este sábado, en un domicilio de la calle Felipe Ángeles esquina con Tomás Urbina de San Ignacio.

Según versión de una familiar, alrededor de las 03:00 horas escucharon detonaciones de arma de fuego muy cerca de su hogar, pero no se imaginaron que el ataque había sido contra su familiar y fue hasta la mañana de este sábado, que lo encontraron tirado en el suelo de su habitación, sin vida y con huellas de disparos.