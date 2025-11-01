$!Balean en la madrugada a un hombre en calles de San Ignacio y muere al llegar a su casa

SAN IGNACIO._ La mañana de este sábado, un hombre fue localizado sin vida en su domicilio, tras sufrir una agresión con disparos de arma de fuego cuando caminaba rumbo a su hogar esta madrugada.
Familiares del occiso reportaron el hallazgo a las 09:10 horas de este sábado, en un domicilio de la calle Felipe Ángeles esquina con Tomás Urbina de San Ignacio.
Según versión de una familiar, alrededor de las 03:00 horas escucharon detonaciones de arma de fuego muy cerca de su hogar, pero no se imaginaron que el ataque había sido contra su familiar y fue hasta la mañana de este sábado, que lo encontraron tirado en el suelo de su habitación, sin vida y con huellas de disparos.
El fallecido fue identificado como Manuel Ricardo “N”, de 37 años de edad.
Se presume que Manuel Ricardo regresaba a su domicilio cuando fue agredido a balazos y alcanzo a ingresar a su domicilio, pero murió a causa de las heridas recibidas.
Ante el reporte del hallazgo, Policías Municipales llegaron al lugar, acordonaron el acceso al domicilio y reportaron el hecho al personal pericial de la Fiscalía General del Estado, para que se encargue de las diligencias de ley.