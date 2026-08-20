$!Balean expendio cervecero en La Campiña, Culiacán; hallan 10 casquillos en el lugar

CULIACÁN._ Un expendio cervecero fue atacado a balazos la mañana de este jueves en la colonia La Campiña, en el oriente de la capital sinaloense, sin que se reportaran personas lesionadas.
La agresión fue reportada alrededor de las 07:30 horas, cuando vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego.
Elementos de seguridad se movilizaron hacia la zona y localizaron el establecimiento con daños visibles provocados por impactos de bala, en el cruce de los bulevares Francisco Madero y de Los Sauces.
En el lugar fueron encontrados al menos 10 casquillos percutidos de arma corta, por lo que el área fue acordonada para preservar los indicios.
Personal de la Fiscalía General del Estado fue requerido para llevar a cabo las diligencias correspondientes, entre ellas la recolección de los casquillos y el levantamiento de evidencias que ayuden a esclarecer la agresión.
De acuerdo con los primeros reportes, los responsables habrían escapado después de efectuar los disparos y hasta el momento no se ha establecido su identidad ni el rumbo que tomaron.
Las autoridades investigan el ataque para determinar el móvil y establecer si el expendio fue el blanco directo de la agresión.