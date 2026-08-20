$!Balean expendio cervecero en La Campiña, Culiacán; hallan 10 casquillos en el lugar

CULIACÁN._ Un expendio cervecero fue atacado a balazos la mañana de este jueves en la colonia La Campiña, en el oriente de la capital sinaloense, sin que se reportaran personas lesionadas.

La agresión fue reportada alrededor de las 07:30 horas, cuando vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego.

Elementos de seguridad se movilizaron hacia la zona y localizaron el establecimiento con daños visibles provocados por impactos de bala, en el cruce de los bulevares Francisco Madero y de Los Sauces.