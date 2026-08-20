Seguridad
|
Ataque armado

Balean expendio cervecero en Villa Satélite, Culiacán; hallan 10 casquillos en el lugar

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego; no se reportan personas lesionadas
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
20/08/2026 08:53
20/08/2026 08:53

CULIACÁN._ Un expendio cervecero fue atacado a balazos la mañana de este jueves en la colonia Villa Satélite, en la capital sinaloense, sin que se reportaran personas lesionadas.

La agresión fue reportada alrededor de las 07:30 horas, cuando vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego.

Elementos de seguridad se movilizaron hacia la zona y localizaron el establecimiento con daños visibles provocados por impactos de bala, en el cruce de los bulevares Francisco Madero y de Los Sauces.

$!Balean expendio cervecero en Villa Satélite, Culiacán; hallan 10 casquillos en el lugar

En el lugar fueron encontrados al menos 10 casquillos percutidos de arma corta, por lo que el área fue acordonada para preservar los indicios.

$!Balean expendio cervecero en Villa Satélite, Culiacán; hallan 10 casquillos en el lugar

Personal de la Fiscalía General del Estado fue requerido para llevar a cabo las diligencias correspondientes, entre ellas la recolección de los casquillos y el levantamiento de evidencias que ayuden a esclarecer la agresión.

De acuerdo con los primeros reportes, los responsables habrían escapado después de efectuar los disparos y hasta el momento no se ha establecido su identidad ni el rumbo que tomaron.

$!Balean expendio cervecero en Villa Satélite, Culiacán; hallan 10 casquillos en el lugar

Las autoridades investigan el ataque para determinar el móvil y establecer si el expendio fue el blanco directo de la agresión.

#Violencia
#Culiacán
#Sinaloa
#Ataque Armado
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube