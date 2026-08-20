$!Balean expendio cervecero en Villa Satélite, Culiacán; hallan 10 casquillos en el lugar

CULIACÁN._ Un expendio cervecero fue atacado a balazos la mañana de este jueves en la colonia Villa Satélite, en la capital sinaloense, sin que se reportaran personas lesionadas.

La agresión fue reportada alrededor de las 07:30 horas, cuando vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego.

Elementos de seguridad se movilizaron hacia la zona y localizaron el establecimiento con daños visibles provocados por impactos de bala, en el cruce de los bulevares Francisco Madero y de Los Sauces.