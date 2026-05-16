$!Balean fachada de spa y salón de belleza en Las Quintas, Culiacán

Un establecimiento habilitado como salón de belleza y spa fue atacado a balazos durante la tarde de este sábado 16 de mayo, en la colonia Las Quintas, en Culiacán. Tras el hecho, los primeros reportes oficiales indican que no hubo personas lesionadas ni fallecidas a causa el tiroteo. El local se encuentra sobre la calle Laguna del Carmen, en la esquina con el bulevar Sinaloa del sector mencionado.







Vecinos denunciaron a las instituciones de seguridad que aproximadamente a las 13:20 horas se escucharon ráfagas de disparos de arma de fuego, y al atender las denuncias, personal de ejército Mexicano y Policía Estatal ubicó el negocio referido y confirmó los daños. Los impactos de bala se concentraron en el acceso principal del inmueble, que era una puerta de cristal, misma que terminó completamente destruida. Sobre el resto de la estructura del edificio, solo se pudo apreciar un orificio por impacto de bala a un costado de la puerta.







