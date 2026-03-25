$!Balean fachada de un domicilio y camioneta en el sector La Conquista, en Culiacán

La fachada de un domicilio sufrió afectaciones tras una agresión a balazos registrada la noche de este martes, en el sector La Conquista, al noroeste de Culiacán. Junto con el inmueble dañado, una camioneta tipo SUV color gris que estaba estacionada cerca también recibió daños por impactos de proyectil de arma de fuego de grueso calibre.

Hasta el momento, no se han reportado ante autoridades sobre personas heridas durante estos hechos. Los hechos ocurrieron en el Fraccionamiento Acueducto, sobre la Calle Acueducto de Cibao, cerca de la Calle Acueducto del Águila, minutos después de las 23:00 horas.