$!Balean fachada de una casa en la Colonia 21 de Marzo, en Culiacán; solo hay daños materiales

La fachada de un domicilio fue atacada a balazos en el transcurso de la tarde de este viernes 29 de mayo, en la Colonia 21 de Marzo, al sur de Culiacán. El inmueble afectado se ubica sobre la Calle General Eulogio Parra, entre las calles Joaquín Sánchez y Francisco Tolentino.

La casa dañada es de color beige con detalles en café, de dos niveles y que tiene una cerca eléctrica. Los daños a la vivienda fueron confirmados tras reporte ciudadanos de disparos de arma de fuego aproximadamente a las 16:00 horas.