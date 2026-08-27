$!Balean fachada de una vivienda en Lomas del Magisterio, en Culiacán

CULIACÁN._ La fachada de un domicilio resultó dañada tras un ataque a balazos registrado la tarde de este jueves en la Colonia Lomas del Magisterio, al norte de Culiacán.
El punto del atentado fue sobre la calle Xocoyolzi, entre Cobalto y Justicia Social, y ocurrió cerca de las 15:30 horas.
Frente a la vivienda se encontraba un grupo de albañiles en trabajos de construcción, cuando llegaron sujetos armados a disparar contra el inmueble.
No obstante, se reportó que ninguno de los testigos sufrió lesiones durante los hechos.
Además, posterior al tiroteo hubo un conato de incendio, por lo que se trasladaron Bomberos Culiacán y corporaciones de seguridad pública.
Una vez sofocadas las llamas, autoridad acordonaron el perímetro, para que la Fiscalía General del Estado se encargara de las diligencias correspondientes.