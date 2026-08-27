$!Balean fachada de una vivienda en Lomas del Magisterio, en Culiacán

CULIACÁN._ La fachada de un domicilio resultó dañada tras un ataque a balazos registrado la tarde de este jueves en la Colonia Lomas del Magisterio, al norte de Culiacán.

El punto del atentado fue sobre la calle Xocoyolzi, entre Cobalto y Justicia Social, y ocurrió cerca de las 15:30 horas.

Frente a la vivienda se encontraba un grupo de albañiles en trabajos de construcción, cuando llegaron sujetos armados a disparar contra el inmueble.