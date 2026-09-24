$!Balean fachada de vivienda en la colonia Gustavo Díaz Ordaz en Culiacán

CULIACÁN. _ Hombres armados atacaron a balazos una vivienda de la Colonia Gustavo Díaz Ordaz, al poniente de Culiacán, durante la tarde de este jueves 24 de septiembre.
El reporte sobre la agresión armada contra el inmueble, ubicado sobre la avenida Ciro Ceballos y la calle Cándido Aguilar, se registró alrededor de las 14:15 horas.
Elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano acudieron al sitio para resguardar la escena. Posteriormente, personal pericial y agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias de campo correspondientes.
En el lugar no se reportaron personas lesionadas tras la agresión. Autoridades localizaron alrededor de 100 casquillos percutidos de arma larga.
Este hecho ocurre ocho días después de que un establecimiento dedicado a la compra y venta de fierro viejo, situado precisamente frente a la casa agredida, fuera atacado a balazos el pasado miércoles 16 de septiembre.