$!Balean fachada de vivienda en la colonia Gustavo Díaz Ordaz en Culiacán

CULIACÁN. _ Hombres armados atacaron a balazos una vivienda de la Colonia Gustavo Díaz Ordaz, al poniente de Culiacán, durante la tarde de este jueves 24 de septiembre.

El reporte sobre la agresión armada contra el inmueble, ubicado sobre la avenida Ciro Ceballos y la calle Cándido Aguilar, se registró alrededor de las 14:15 horas.