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Balean Jeep estacionado en la Invasión Canaco, en Mazatlán; no hay heridos

Hombres armados que viajaban en dos motocicletas habrían disparado contra el vehículo este jueves en la Avenida de los Reyes
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
17/09/2026 20:03
17/09/2026 20:03

MAZATLÁN._ Un vehículo Jeep Pick-Up Mojave, que se encontraba estacionado en una vivienda de la Invasión Canaco, fue atacado a balazos este jueves.

La agresión se reportó a las 17:40 horas sobre la Avenida de los Reyes, a la altura de dicha invasión, ubicada entre los fraccionamientos Santa Teresa y Alborada.

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De acuerdo a relatos en el lugar, hombres armados a bordo de dos motocicletas se detuvieron frente a la vivienda y dirigieron sus disparos contra el Jeep estacionado.

Tras el ataqu,e autoridades acordonaron la zona y realizaron una inspección, pero no localizaron personas lesionadas.

Las diligencias quedaron a cargo de personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

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