$!Balean Jeep estacionado en la Invasión Canaco, en Mazatlán; no hay heridos

MAZATLÁN._ Un vehículo Jeep Pick-Up Mojave, que se encontraba estacionado en una vivienda de la Invasión Canaco, fue atacado a balazos este jueves.
La agresión se reportó a las 17:40 horas sobre la Avenida de los Reyes, a la altura de dicha invasión, ubicada entre los fraccionamientos Santa Teresa y Alborada.
De acuerdo a relatos en el lugar, hombres armados a bordo de dos motocicletas se detuvieron frente a la vivienda y dirigieron sus disparos contra el Jeep estacionado.
Tras el ataqu,e autoridades acordonaron la zona y realizaron una inspección, pero no localizaron personas lesionadas.
Las diligencias quedaron a cargo de personal pericial de la Fiscalía General del Estado.