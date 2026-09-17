$!Balean Jeep estacionado en la Invasión Canaco, en Mazatlán; no hay heridos

MAZATLÁN._ Un vehículo Jeep Pick-Up Mojave, que se encontraba estacionado en una vivienda de la Invasión Canaco, fue atacado a balazos este jueves.

La agresión se reportó a las 17:40 horas sobre la Avenida de los Reyes, a la altura de dicha invasión, ubicada entre los fraccionamientos Santa Teresa y Alborada.