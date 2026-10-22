$!Balean local abandonado en la avenida Insurgentes de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un local comercial aparentemente abandonado fue atacado a balazos la mañana de este jueves en la avenida Insurgentes, a la altura de la colonia Olímpica, en Mazatlán.

El ataque se registró alrededor de las 08:45 horas, entre las calles Benito Juárez y Emiliano Zapata, donde, según testigos, hombres armados dispararon contra la cortina metálica del inmueble y posteriormente huyeron sin ser detenidos.