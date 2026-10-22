Seguridad
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Ataque armado

Balean local abandonado en la avenida Insurgentes de Mazatlán

El ataque se registró a la altura de la colonia Olímpica durante la mañana de este miércoles por hombres armados dispararon contra la cortina metálica del inmueble y posteriormente huyeron sin ser detenidos
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
22/10/2026 13:12
22/10/2026 13:12

MAZATLÁN. _ Un local comercial aparentemente abandonado fue atacado a balazos la mañana de este jueves en la avenida Insurgentes, a la altura de la colonia Olímpica, en Mazatlán.

El ataque se registró alrededor de las 08:45 horas, entre las calles Benito Juárez y Emiliano Zapata, donde, según testigos, hombres armados dispararon contra la cortina metálica del inmueble y posteriormente huyeron sin ser detenidos.

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Elementos del Ejército acudieron al lugar, acordonaron la zona con cintas de precaución y cerraron la circulación vehicular sobre la avenida Insurgentes mientras se realizaban las diligencias.

Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de recabar indicios e iniciar las investigaciones correspondientes. No se reportaron personas lesionadas en el lugar.

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