$!Balean negocio en avenida Insurgentes de Mazatlán; propietario queda herido tras ataque armado

MAZATLÁN. _ Un hombre resultó herido tras ser atacado a balazos al interior de un negocio de radiocomunicaciones ubicado sobre la avenida Insurgentes, en Mazatlán.

El ataque ocurrió alrededor de las 11:40 horas de este jueves, en un establecimiento localizado casi en el cruce con la avenida La Marina, en el fraccionamiento Alameda, donde se reportaron varias detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros datos, hombres armados ingresaron al negocio de venta de equipos transmisores y dispararon contra el propietario del lugar, para después escapar del sitio.