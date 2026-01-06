$!Balean otra vez casino y una gasolinera en ataques simultáneos en Culiacán

Un casino y una gasolinera fueron atacados a balazos de manera simultánea durante las primeras horas de este martes, en Culiacán.

Ambos hechos se reportaron a los números de emergencia alrededor de las 2:00 horas de este 6 de enero, en el sector poniente de la capital.

El casino, que ya había sido baleado el 22 de diciembre del 2025, se ubica sobre el Bulevar Emiliano Zapata, esquina con la Avenida Manuel J. Clouthier, en la Colonia Lomas del Boulevard.

Por su parte, la gasolinera agredida se localiza sobre el mismo Bulevar Zapata, esquina con la Avenida Fray Marcos de Niza, en la Colonia San Rafael.