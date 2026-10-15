Seguridad
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Ataque armado

Balean otra vivienda en Mazatlán; ahora atacan casa en la colonia Morelos

Hombres armados dispararon contra la fachada de una vivienda en la colonia Morelos, en Mazatlán; el ataque dejó daños materiales, sin personas lesionadas
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
15/10/2026 10:01
15/10/2026 10:01

MAZATLÁN. _ Hombres armados atacaron a balazos otra vivienda en el puerto, ahora en la colonia Morelos, donde solo se reportaron daños materiales y no hubo personas lesionadas.

El ataque fue reportado a las autoridades alrededor de las 07:45 horas, sobre la calle Octava, casi en la esquina con Juan Escutia.

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De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, sujetos armados dispararon contra la fachada de la vivienda y posteriormente huyeron en un vehículo.

Al llegar, las autoridades inspeccionaron el inmueble y descartaron que hubiera personas lesionadas a consecuencia de la agresión.

La zona fue acordonada mientras se esperaba la llegada de personal pericial de la Fiscalía General del Estado, encargado de realizar las diligencias correspondientes.

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