$!Balean otra vivienda en Mazatlán; ahora atacan casa en la colonia Morelos

MAZATLÁN. _ Hombres armados atacaron a balazos otra vivienda en el puerto, ahora en la colonia Morelos, donde solo se reportaron daños materiales y no hubo personas lesionadas.
El ataque fue reportado a las autoridades alrededor de las 07:45 horas, sobre la calle Octava, casi en la esquina con Juan Escutia.
De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, sujetos armados dispararon contra la fachada de la vivienda y posteriormente huyeron en un vehículo.
Al llegar, las autoridades inspeccionaron el inmueble y descartaron que hubiera personas lesionadas a consecuencia de la agresión.
La zona fue acordonada mientras se esperaba la llegada de personal pericial de la Fiscalía General del Estado, encargado de realizar las diligencias correspondientes.