$!Balean otra vivienda en Rincón del Humaya; suman 4 ataques consecutivos en Culiacán

El ataque fue reportado alrededor de las 4:30 horas; sin embargo, las autoridades arribaron aproximadamente seis horas después para iniciar las diligencias correspondientes.

Otra vivienda ubicada en el fraccionamiento Rincón del Humaya fue atacada a balazos la madrugada de este martes 2 de diciembre. El hecho ocurrió de manera simultánea al registrado en un domicilio del fraccionamiento Santa Fe Premium y se suma a una racha de violencia que contabiliza cuatro agresiones consecutivas contra inmuebles residenciales en la zona norte de la capital sinaloense.

El inmueble fue detectado por elementos de seguridad que realizaban un recorrido de vigilancia. Al llegar a la calle Paricutín, entre Margarita Sánchez e Inés Arredondo, encontraron la vivienda de dos plantas con daños visibles en la fachada y más de 70 casquillos esparcidos sobre la vía pública.

Con este hecho ya suman cuatro agresiones contra viviendas en el norte de la ciudad desde el domingo y el lunes. Los primeros casos se registraron en el sector Cedros, donde las casas afectadas se ubicaban a pocas cuadras de distancia, mientras que el tercer incidente ocurrió la madrugada de este martes en Santa Fe Premium.

Tras el ataque, la zona fue asegurada por elementos de seguridad pública. Minutos después, peritos de la Dirección General de Investigación Pericial realizaron las labores de campo necesarias, mientras agentes investigadores dieron inicio a las indagatorias pertinentes.