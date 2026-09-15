Seguridad
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Ataque a inmuebles

Balean portón de una casa en la colonia Valle del Ejido, en Mazatlán

Hombres armados descendieron de un vehículo y dispararon en repetidas ocasiones contra el portón principal de la vivienda para después darse a la fuga
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
15/09/2026 12:08
15/09/2026 12:08

MAZATLÁN. _ El portón principal de una vivienda fue atacado a balazos la mañana de este martes en la colonia Valle del Ejido, en Mazatlán, lo que movilizó a elementos del Grupo de Reacción, quienes implementaron un operativo de búsqueda para localizar a los responsables, sin resultados positivos.

El ataque fue reportado alrededor de las 11:10 horas sobre la calle El Platanar de los Ontiveros, casi en el cruce con la avenida Francisco González Bocanegra.

$!Balean portón de una casa en la colonia Valle del Ejido, en Mazatlán

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, hombres armados descendieron de un vehículo y dispararon en repetidas ocasiones contra el portón principal de la vivienda para después darse a la fuga.

$!Balean portón de una casa en la colonia Valle del Ejido, en Mazatlán

Tras el ataque, elementos de seguridad acordonaron la zona y resguardaron el lugar, en espera de que personal de Servicios Periciales realizara las diligencias correspondientes para recabar evidencias y determinar el número de impactos.

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