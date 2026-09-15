$!Balean portón de una casa en la colonia Valle del Ejido, en Mazatlán

MAZATLÁN. _ El portón principal de una vivienda fue atacado a balazos la mañana de este martes en la colonia Valle del Ejido, en Mazatlán, lo que movilizó a elementos del Grupo de Reacción, quienes implementaron un operativo de búsqueda para localizar a los responsables, sin resultados positivos.

El ataque fue reportado alrededor de las 11:10 horas sobre la calle El Platanar de los Ontiveros, casi en el cruce con la avenida Francisco González Bocanegra.