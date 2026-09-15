$!Balean portón de una casa en la colonia Valle del Ejido, en Mazatlán

MAZATLÁN. _ El portón principal de una vivienda fue atacado a balazos la mañana de este martes en la colonia Valle del Ejido, en Mazatlán, lo que movilizó a elementos del Grupo de Reacción, quienes implementaron un operativo de búsqueda para localizar a los responsables, sin resultados positivos.
El ataque fue reportado alrededor de las 11:10 horas sobre la calle El Platanar de los Ontiveros, casi en el cruce con la avenida Francisco González Bocanegra.
De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, hombres armados descendieron de un vehículo y dispararon en repetidas ocasiones contra el portón principal de la vivienda para después darse a la fuga.
Tras el ataque, elementos de seguridad acordonaron la zona y resguardaron el lugar, en espera de que personal de Servicios Periciales realizara las diligencias correspondientes para recabar evidencias y determinar el número de impactos.