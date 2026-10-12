$!Balean portón de una casa sobre la avenida Juan Pablo II en la colonia 20 de Noviembre, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una vivienda fue blanco de un ataque amado registrado la tarde de este lunes; la casa se ubica sobre la avenida Juan Pablo II muy cerca de la Secundaria General Número 2 y la Preparatoria José C. Vasconcelos, que por la cercanía del huracán Simon se suspendieron clases.

El ataque se registró a las 17:10 horas, señalando una vivienda ubicada sobre la avenida Juan Pablo II, entre las calles Constituyentes y Colima de la colonia 20 de Noviembre.