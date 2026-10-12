$!Balean portón de una casa sobre la avenida Juan Pablo II en la colonia 20 de Noviembre, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una vivienda fue blanco de un ataque amado registrado la tarde de este lunes; la casa se ubica sobre la avenida Juan Pablo II muy cerca de la Secundaria General Número 2 y la Preparatoria José C. Vasconcelos, que por la cercanía del huracán Simon se suspendieron clases.
El ataque se registró a las 17:10 horas, señalando una vivienda ubicada sobre la avenida Juan Pablo II, entre las calles Constituyentes y Colima de la colonia 20 de Noviembre.
Presuntamente hombres armados que circulaban en un vehículo, se detuvieron frente a la vivienda y dispararon en 14 ocasiones, que perforaron la lamina del portón principal de la vivienda; aunque en la casa vive una familia con al menos un menor de aproximadamente ocho años, no se reportaron personas lesionadas por los disparos.
La zona fue acordonada por policías municipales, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y efectivos del Ejército, hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.