$!Balean salón de eventos en la Colonia Guadalupe Victoria, al oriente de Culiacán

Un domicilio aparentemente habilitado como salón de eventos en la Colonia Guadalupe Victoria, fue baleado durante la mañana de este viernes 3 de julio, en Culiacán. El local presentó decenas de orificios por impactos de bala en su fachada, que alcanzaron hasta la puerta principal.

Además de eso, una segunda casa que se encuentra frente al edificio atacado, también resultó con dos impactos de bala en su estructura. Sobre la vía pública, se localizaron aproximadamente 60 casquillos percutidos de arma larga regados por la Calle Fray Andrés Tello, esquina con Baltazar de Obregón.

Por otro lado, en la escena quedó un automóvil tipo sedán color negro, el cual estaba estacionado frente al salón de eventos, pero no tenía daños. El reporte de disparos, alrededor de las 7:00 horas, movilizó al Ejército Mexicano y Policía Estatal, quienes confirmaron los daños y acordonaron la escena.