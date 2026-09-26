$!Balean salón de fiestas en la colonia Rafael Buelna, en Culiacán; suman tres inmuebles atacados

Un salón de fiestas de la colonia Rafael Buelna fue baleado durante la mañana de este sábado, con lo que suman tres inmuebles atacados a balazos en distintos sectores de Culiacán en las primeras horas del día. El inmueble se localiza sobre la calle 12 de Octubre, entre Canario y Colibrí. De acuerdo con la información recabada en el sitio, los disparos fueron dirigidos hacia el área del estacionamiento del salón.







En el lugar fueron localizados diversos casquillos percutidos. La zona fue resguardada por las autoridades mientras se realizaba el procesamiento del lugar y se recababan indicios para la investigación. Hasta el momento no se ha informado oficialmente de personas lesionadas o detenidas por este hecho, ni se ha establecido el motivo de la agresión. Este es el tercer inmueble atacado a balazos durante la mañana de este sábado en Culiacán.





