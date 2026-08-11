$!Balean taller de carrocería y hieren a un hombre en la Colonia Ampliación Pemex, en Culiacán

Los hechos se registraron contraesquina de la Preparatoria Rafael Buelna Tenorio, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sobre la Calle Felipe Ángeles, entre Hilario Medina y Cruz Medina, cerca de las 18:30 horas.

CULIACÁN._ Un ataque armado registrado la tarde-noche de este martes dejó como saldo un taller de carrocería dañado por disparos de arma de fuego, así como un hombre herido de bala, en la Colonia Ampliación Pemex, en Culiacán.

Autoridades del orden militar localizaron un domicilio habilitado como taller con orificios de bala en su portón, así como a un hombre con lesiones de bala.

Hasta el momento no se ha establecido si la persona herida era un empleado del taller, o si fue víctima colateral del ataque.

El hombre fue trasladado hacia un hospital de Culiacán, mientras que elementos del Ejército Mexicano acordonaron la calle para preservar la escena y que la Fiscalía General del Estado se hiciera cargo de la investigación.