$!Balean taller y carro; racha de 6 ataques en Santa Fe, Culiacán

Un taller de torno y un vehículo particular fueron blanco de una agresión con disparos de arma de fuego por civiles armados la mañana de este miércoles, en el fraccionamiento La Puerta, ubicado al norte de la capital sinaloense.
Con este ataque, suman ya seis los inmuebles que han sido agredidos con armas en el sector Norte de Culiacán en menos de una semana; cuatro de estos ataques han tenido lugar en el sector de Santa Fe.
El incidente se registró sobre la avenida Antártida y la calle De Los Portones, a pocas cuadras de donde otra vivienda fue atacada a balazos y posteriormente incendiada durante la madrugada en el mismo sector.
Vecinos de la zona reportaron múltiples detonaciones a los números de emergencia alrededor de las 5:00 horas. Al sitio arribaron corporaciones de seguridad que confirmaron el hecho.
En el lugar quedaron dispersos cientos de casquillos percutidos de arma larga. La fachada del taller de torno presentó numerosos impactos, así como daños en cristales y en el portón de acceso.
Un automóvil Aveo blanco, de modelo reciente, también resultó con daños de bala. De acuerdo con los primeros indicios, la agresión podría haber ocurrido en medio de una presunta persecución que culminó frente al inmueble.
Las corporaciones investigadoras analizan la posible relación de este suceso con el ataque ocurrido horas antes en el mismo sector, donde una vivienda fue vandalizada y luego incendiada.
El sitio de los hechos permaneció durante la mañana sin el resguardo oficial de ninguna corporación policiaca, mientras la preocupación persiste entre los residentes.