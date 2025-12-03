$!Balean taller y carro; racha de 6 ataques en Santa Fe, Culiacán

Un taller de torno y un vehículo particular fueron blanco de una agresión con disparos de arma de fuego por civiles armados la mañana de este miércoles, en el fraccionamiento La Puerta, ubicado al norte de la capital sinaloense.

Con este ataque, suman ya seis los inmuebles que han sido agredidos con armas en el sector Norte de Culiacán en menos de una semana; cuatro de estos ataques han tenido lugar en el sector de Santa Fe.

El incidente se registró sobre la avenida Antártida y la calle De Los Portones, a pocas cuadras de donde otra vivienda fue atacada a balazos y posteriormente incendiada durante la madrugada en el mismo sector.