$!Balean un autolavado en la colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán

Un establecimiento tipo autolavado fue atacado a balazos durante la tarde de este martes 8 de septiembre, en la colonia Miguel Hidalgo, al oriente de Culiacán. En el sitio no se reportaron personas fallecidas ni lesionadas por disparos de arma de fuego.







En cambio la fachada del negocio tuvo perforaciones por proyectil, además de cristales rotos. Fue alrededor de las 17:00 horas que vecinos alertaron a las corporaciones sobre las ráfagas, y al revisar, elementos del Ejército Mexicano encontraron el local baleado, por lo que procedieron a acordonar.





