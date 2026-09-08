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Delincuencia

Balean un autolavado en la colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán

En el lugar se localizaron casquillos; no se reportaron personas lesionadas
Noroeste/Redacción
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08/09/2026 18:21
08/09/2026 18:21

Un establecimiento tipo autolavado fue atacado a balazos durante la tarde de este martes 8 de septiembre, en la colonia Miguel Hidalgo, al oriente de Culiacán.

En el sitio no se reportaron personas fallecidas ni lesionadas por disparos de arma de fuego.

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En cambio la fachada del negocio tuvo perforaciones por proyectil, además de cristales rotos.

Fue alrededor de las 17:00 horas que vecinos alertaron a las corporaciones sobre las ráfagas, y al revisar, elementos del Ejército Mexicano encontraron el local baleado, por lo que procedieron a acordonar.

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En el suelo fueron localizados y asegurados cerca de ocho casquillos de arma larga, mismos que se dispararon durante el atentado.

Agentes investigadores de Fiscalía General del Estado se apersonaron en la escena para procesar el área e iniciar las indagatorias correspondientes.

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