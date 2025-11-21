$!Balean un domicilio en la colonia Sinaloa, en Culiacán

El inmueble está ubicado sobre la calle Águila, entre la calzada Heroico Colegio Militar y la calle Adolfo López Mateos.

CULIACÁN._ Un domicilio en la colonia Sinaloa, en Culiacán, fue objeto de un ataque armado a cargo de sujetos desconocidos durante la tarde-noche de este viernes 21 de noviembre.

El reporte de las detonaciones fue compartido por vecinos del sector alrededor de las 19:00 horas.

Minutos después de esta situación, elementos de seguridad acudieron y acordonaron la zona para preservar la escena.

Además, se informó del hallazgo de un vehículo tipo sedán Toyota Corolla color gris con reporte de robo, en el estacionamiento de una plaza comercial por el bulevar Ciudades Hermanas, el cual tenía cartuchos percutidos en su interior.

De manera preliminar, ese sería el vehículo en el que viajaban los responsables del ataque al inmueble.