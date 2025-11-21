Seguridad
Balean un domicilio en la colonia Sinaloa, en Culiacán

La agresión se cometió alrededor de las 19:00 horas de este viernes a unos metros de la calzada Heroico Colegio Militar, y minutos después se reportó el hallazgo del vehículo en el que supuestamente viajaban los responsables
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
21/11/2025 21:00
21/11/2025 21:00

CULIACÁN._ Un domicilio en la colonia Sinaloa, en Culiacán, fue objeto de un ataque armado a cargo de sujetos desconocidos durante la tarde-noche de este viernes 21 de noviembre.

El inmueble está ubicado sobre la calle Águila, entre la calzada Heroico Colegio Militar y la calle Adolfo López Mateos.

El reporte de las detonaciones fue compartido por vecinos del sector alrededor de las 19:00 horas.

Minutos después de esta situación, elementos de seguridad acudieron y acordonaron la zona para preservar la escena.

Además, se informó del hallazgo de un vehículo tipo sedán Toyota Corolla color gris con reporte de robo, en el estacionamiento de una plaza comercial por el bulevar Ciudades Hermanas, el cual tenía cartuchos percutidos en su interior.

De manera preliminar, ese sería el vehículo en el que viajaban los responsables del ataque al inmueble.

