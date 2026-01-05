$!Balean un domicilio y camión de mudanza en fraccionamiento Stanza Cantabria, en Culiacán

Un domicilio y una camioneta para mudanza fueron atacados a balazos la tarde de este lunes 5 de enero en el fraccionamiento Stanza Cantabria, al norte de Culiacán, dejando como saldo daños materiales.

La agresión a tiros se reportó alrededor de las 17:15 horas en el cruce de las calles Arenas de Iguña y Argoños, frente al bulevar Cantabria. Según reportes preliminares, los propietarios se encontraban acomodando los muebles en la vivienda cuando civiles armados llegaron para perpetrar el ataque.

El atentado dejó impactos de bala en la fachada y en el interior del inmueble, además que la camioneta doble rodado de la marca Chevrolet, de color blanco, fue alcanzado por los disparos en la parte frontal de la carrocería, en el parabrisas y en la puerta del piloto.