$!Balean un domicilio y camión de mudanza en fraccionamiento Stanza Cantabria, en Culiacán

Un domicilio y una camioneta para mudanza fueron atacados a balazos la tarde de este lunes 5 de enero en el fraccionamiento Stanza Cantabria, al norte de Culiacán, dejando como saldo daños materiales.
La agresión a tiros se reportó alrededor de las 17:15 horas en el cruce de las calles Arenas de Iguña y Argoños, frente al bulevar Cantabria. Según reportes preliminares, los propietarios se encontraban acomodando los muebles en la vivienda cuando civiles armados llegaron para perpetrar el ataque.
El atentado dejó impactos de bala en la fachada y en el interior del inmueble, además que la camioneta doble rodado de la marca Chevrolet, de color blanco, fue alcanzado por los disparos en la parte frontal de la carrocería, en el parabrisas y en la puerta del piloto.
Una llamada anónima a la línea de emergencia sobre detonaciones de arma de fuego en la zona provocó la movilización de las autoridades de seguridad, siendo elementos de la Policía Estatal Preventiva los que arribaron para dar fe del hecho.
Los agentes preventivos revisaron el domicilio y se despegaron por el lugar, sin embargo no localizaron a ninguna persona herida, solo los daños materiales y decenas de casquillos percutidos regados en el pavimento.
Cabe señalar si los mismos propietarios se encontraban justo en el lugar cuando ocurrió el tiroteo, así como su posible paradero.
La zona fue acordonada con cinta amarilla de precaución para preservar la escena. Más tarde llegaron los policías de investigación de la Fiscalía General del Estado para seguir con las diligencias correspondientes.