$!Balean una camioneta en Villa del Real, en Culiacán

CULIACÁN._ Un ataque armado reportado durante el mediodía de este domingo en el sector Villa del Real dejó como saldo a una camioneta con daños por impactos de bala frente a un domicilio, en Culiacán.

El reporte de este hecho fue emitido en simultáneo a otro ataque cometido en Camino Real, también con un vehículo baleado, a menos de un kilómetro de distancia en la zona oriente de la capital.