$!Balean una camioneta en Villa del Real, en Culiacán

CULIACÁN._ Un ataque armado reportado durante el mediodía de este domingo en el sector Villa del Real dejó como saldo a una camioneta con daños por impactos de bala frente a un domicilio, en Culiacán.
El reporte de este hecho fue emitido en simultáneo a otro ataque cometido en Camino Real, también con un vehículo baleado, a menos de un kilómetro de distancia en la zona oriente de la capital.
En este segundo evento, fue localizada una camioneta tinta con daños por proyectil de arma de fuego, frente a una casa en la que había personas, sin que se reportaran víctimas.
Ante esto, autoridades desplegaron los protocolos de seguridad correspondiente en el perímetro, por la calle Reyna Isabel, entre Paseo del Rey y la calle Principal.
Más tarde, agentes de Fiscalía General del Estado acudieron para recoger los indicios encontrados y comenzar la indagatoria del ataque.