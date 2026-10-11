Seguridad
|
Inseguridad

Balean una camioneta en Villa del Real, en Culiacán

El vehículo presentó daños por impactos de bala frente a un domicilio. El hecho ocurrió casi al mismo tiempo que otro ataque en el Fraccionamiento Camino Real, sin que se reportaran víctimas en este caso
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
11/10/2026 14:39
11/10/2026 14:39

CULIACÁN._ Un ataque armado reportado durante el mediodía de este domingo en el sector Villa del Real dejó como saldo a una camioneta con daños por impactos de bala frente a un domicilio, en Culiacán.

El reporte de este hecho fue emitido en simultáneo a otro ataque cometido en Camino Real, también con un vehículo baleado, a menos de un kilómetro de distancia en la zona oriente de la capital.

$!Balean una camioneta en Villa del Real, en Culiacán

En este segundo evento, fue localizada una camioneta tinta con daños por proyectil de arma de fuego, frente a una casa en la que había personas, sin que se reportaran víctimas.

Ante esto, autoridades desplegaron los protocolos de seguridad correspondiente en el perímetro, por la calle Reyna Isabel, entre Paseo del Rey y la calle Principal.

Más tarde, agentes de Fiscalía General del Estado acudieron para recoger los indicios encontrados y comenzar la indagatoria del ataque.

$!Balean una camioneta en Villa del Real, en Culiacán
#Violencia
#Inseguridad
#Auto baleado
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube