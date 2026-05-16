Seguridad
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Delincuencia

Balean una casa, la vandalizan y queman carro en su interior, en la colonia Libertad, en Culiacán

Hasta el momento, las autoridades reportaron únicamente daños materiales tras el atentado
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
16/05/2026 07:41
16/05/2026 07:41

Un grupo armado atacó a balazos la fachada de una vivienda, la cual luego vandalizaron e incendiaron un vehículo en su interior, durante la mañana de este sábado, en la colonia Libertad, en Culiacán.

Los hechos se reportaron minutos antes de las 6:00 horas, sobre la calle Constituyente Pedro L. Zavala, entre Constituyente Félix Palavicini y Constituyente Heriberto Jara.

Hasta el momento, las autoridades reportaron únicamente daños materiales tras el atentado.

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Al arribar al punto, personal del Ejército Mexicano localizaron al menos 20 casquillos percutidos esparcidos por la calle, y un automóvil tipo sedán estrellado contra la cochera de la casa, el cual estaba calcinado.

El domicilio aparentemente se encontraba abandonado al momento de la agresión, y fueron vecinos quienes reportaron al número de emergencias 9-1-1.

La zona fue acordonada por efectivos castrenses, en tanto Fiscalía General del Estado acudió para recabar las evidencias e iniciar la investigación correspondiente.

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