$!Balean una casa, la vandalizan y queman carro en su interior, en la colonia Libertad, en Culiacán

Un grupo armado atacó a balazos la fachada de una vivienda, la cual luego vandalizaron e incendiaron un vehículo en su interior, durante la mañana de este sábado, en la colonia Libertad, en Culiacán.

Los hechos se reportaron minutos antes de las 6:00 horas, sobre la calle Constituyente Pedro L. Zavala, entre Constituyente Félix Palavicini y Constituyente Heriberto Jara.

Hasta el momento, las autoridades reportaron únicamente daños materiales tras el atentado.