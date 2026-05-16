$!Balean una casa, la vandalizan y queman carro en su interior, en la colonia Libertad, en Culiacán

Un grupo armado atacó a balazos la fachada de una vivienda, la cual luego vandalizaron e incendiaron un vehículo en su interior, durante la mañana de este sábado, en la colonia Libertad, en Culiacán.
Los hechos se reportaron minutos antes de las 6:00 horas, sobre la calle Constituyente Pedro L. Zavala, entre Constituyente Félix Palavicini y Constituyente Heriberto Jara.
Hasta el momento, las autoridades reportaron únicamente daños materiales tras el atentado.
Al arribar al punto, personal del Ejército Mexicano localizaron al menos 20 casquillos percutidos esparcidos por la calle, y un automóvil tipo sedán estrellado contra la cochera de la casa, el cual estaba calcinado.
El domicilio aparentemente se encontraba abandonado al momento de la agresión, y fueron vecinos quienes reportaron al número de emergencias 9-1-1.
La zona fue acordonada por efectivos castrenses, en tanto Fiscalía General del Estado acudió para recabar las evidencias e iniciar la investigación correspondiente.