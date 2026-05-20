$!Balean una casa y vehículo en Campo El Diez, al sur de Culiacán

Un reporte de balacera en la comunidad de Campo El Diez dejó como saldo una casa y un vehículo baleados, durante la tarde de este miércoles, en Culiacán. Los hechos se confirmaron cerca de las 15:00 horas de este 20 de mayo, tras un reporte de disparos de arma de fuego.





Tras las alertas y posterior movilización de autoridades, los oficiales localizaron una vivienda que presentó múltiples impactos de bala en su estructura exterior. Asimismo, frente al domicilio se encontró estacionado un automóvil Volkswagen Jetta color verde oscuro, modelo antiguo, con impactos de bala en carrocería y vidrios.



