$!Balean una casa y vehículo en la colonia Domingo Rubí, al sur de Culiacán

Un domicilio y un automóvil estacionado resultaron dañados tras ser blancos de un ataque armado registrado la tarde-noche de este lunes en la colonia Domingo Rubí, al surponiente de Culiacán.
Los hechos ocurrieron sobre la calle Artículo 27, casi esquina con Rubén Martí, aproximadamente a las 17:30 horas de este 2 de noviembre.
En el lugar las corporaciones de seguridad informaron que solo hubo daños materiales, y no se encontraron personas dentro de la casa o el automóvil.
La unidad motriz presentó daños en carrocería y en los cristales tanto de ventanas como los parabrisas.
La vivienda también mostró orificios por los múltiples impactos de bala, y en la zona fueron localizados casquillos percutidos de arma de fuego.
El lugar quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, que procesó la escena antes de trasladar el vehículo hacia la Unidad de Bienes Asegurados, y comenzar las indagatorias correspondientes.