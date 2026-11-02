Seguridad
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Delincuencia

Balean una casa y vehículo en la colonia Domingo Rubí, al sur de Culiacán

Solo hubo daños materiales, y no se encontraron personas dentro de la casa o el automóvil
Noroeste/Redacción
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02/11/2026 21:56
02/11/2026 21:56

Un domicilio y un automóvil estacionado resultaron dañados tras ser blancos de un ataque armado registrado la tarde-noche de este lunes en la colonia Domingo Rubí, al surponiente de Culiacán.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Artículo 27, casi esquina con Rubén Martí, aproximadamente a las 17:30 horas de este 2 de noviembre.

En el lugar las corporaciones de seguridad informaron que solo hubo daños materiales, y no se encontraron personas dentro de la casa o el automóvil.

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La unidad motriz presentó daños en carrocería y en los cristales tanto de ventanas como los parabrisas.

La vivienda también mostró orificios por los múltiples impactos de bala, y en la zona fueron localizados casquillos percutidos de arma de fuego.

El lugar quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, que procesó la escena antes de trasladar el vehículo hacia la Unidad de Bienes Asegurados, y comenzar las indagatorias correspondientes.

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