$!Balean una casa y vehículo en la colonia Domingo Rubí, al sur de Culiacán

Un domicilio y un automóvil estacionado resultaron dañados tras ser blancos de un ataque armado registrado la tarde-noche de este lunes en la colonia Domingo Rubí, al surponiente de Culiacán.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Artículo 27, casi esquina con Rubén Martí, aproximadamente a las 17:30 horas de este 2 de noviembre.

En el lugar las corporaciones de seguridad informaron que solo hubo daños materiales, y no se encontraron personas dentro de la casa o el automóvil.