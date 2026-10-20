Seguridad
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Delincuencia

Balean una vivienda en el fraccionamiento Capistrano, en Culiacán

Según primeros reportes, sujetos a bordo de un vehículo llegaron, se frenaron frente a la casa y comenzaron a disparar con armas cortas y largas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
20/10/2026 18:57
20/10/2026 18:57

Un domicilio fue blanco de un ataque a balazos durante la tarde de este martes en el fraccionamiento Capistrano, al sur de Culiacán.

La vivienda afectada se encuentra sobre la calle José María Velasco, casi esquina con la calle Landas.

Según primeros reportes, sujetos a bordo de un vehículo llegaron, se frenaron frente a la casa y comenzaron a disparar con armas cortas y largas.

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Al momento de los hechos, alrededor de las 17:30 horas de este 20 de octubre, el inmueble se encontraba habitado; no obstante, ninguna persona resultó lesionada.

Personal del Ejército Mexicano y Policía Estatal dieron fe de los acontecimientos y procedieron al protocolo de aseguramiento de la escena, para ponerla a disposición de Fiscalía General del Estado, que se encargó de las diligencias correspondientes.

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