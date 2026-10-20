$!Balean una vivienda en el fraccionamiento Capistrano, en Culiacán

Un domicilio fue blanco de un ataque a balazos durante la tarde de este martes en el fraccionamiento Capistrano, al sur de Culiacán.

La vivienda afectada se encuentra sobre la calle José María Velasco, casi esquina con la calle Landas.

Según primeros reportes, sujetos a bordo de un vehículo llegaron, se frenaron frente a la casa y comenzaron a disparar con armas cortas y largas.