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Balean una vivienda en el sector Barrancos, al sur de Culiacán

El atentado registrado este miércoles dejó daños materiales en un domicilio aparentemente deshabitado
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
20/05/2026 20:37
20/05/2026 20:37

CULIACÁN._ Daños materiales dejó como saldo un ataque armado contra un domicilio durante la noche de este miércoles en el sector Barrancos, en el sector sur de Culiacán.

El atentado ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Genaro Estrada, casi esquina con la avenida Benjamín Hill, cerca de las 19:30 horas.

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De manera preliminar se han reportado únicamente daños materiales contra la fachada de una vivienda de color gris, que al parecer estaba desalojada al momento del hecho.

Tras confirmarse el ataque, elementos del Ejército Mexicano establecieron el perímetro del aseguramiento con dos calles a la redonda, para preservar indicios.

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Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron junto con policías de investigación para recoger los casquillos percutidos que quedaron regados por la calle, cerca de un pequeño parque comunitario.

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