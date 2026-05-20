$!Balean una vivienda en el sector Barrancos, al sur de Culiacán

CULIACÁN._ Daños materiales dejó como saldo un ataque armado contra un domicilio durante la noche de este miércoles en el sector Barrancos, en el sector sur de Culiacán.

El atentado ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Genaro Estrada, casi esquina con la avenida Benjamín Hill, cerca de las 19:30 horas.