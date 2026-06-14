$!Balean una vivienda en Infonavit Humaya, en Culiacán: había familia en su interior y una fiesta de cumpleaños

Un domicilio fue atacado a balazos durante la noche de este domingo 14 de junio en la colonia Infonavit Humaya, al norte de Culiacán, pese a que en el interior se encontraba una familia y que en una vivienda contigua se realizaba una fiesta de cumpleaños.

El hecho fue reportado alrededor de las 19:00 horas en una casa ubicada en el cruce de la avenida Obrero Mundial y la calle Primero de Mayo.

De acuerdo con los primeros informes, sujetos armados pasaron por el lugar y realizaron múltiples disparos contra la fachada del inmueble antes de darse a la fuga.

Tras el reporte al número de emergencias, elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron al sitio para verificar lo ocurrido.

Al llegar, las autoridades encontraron la vivienda con al menos siete impactos de bala en la fachada principal, además de otros daños ocasionados por los disparos.