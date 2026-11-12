$!Balean una vivienda en la Colonia Juntas del Humaya, en Culiacán

Una vivienda ubicada en la colonia Juntas de Humaya, al noroeste de Culiacán, fue atacada tiros durante la tarde de este jueves 12 de noviembre.

El inmueble dañado se encuentra sobre la Calle Del Frijol, entre Cártamo y la Calle 5 de Mayo; fue cerca de las 15:30 horas que vecinos reportaron una serie de detonaciones de arma de fuego.