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Violencia

Balean una vivienda en la Colonia Juntas del Humaya, en Culiacán

En el lugar de los hechos las autoridades encontraron alrededor de una decena de casquillos percutidos de arma de fuego larga
Noroeste/Redacción
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12/11/2026 17:02
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Una vivienda ubicada en la colonia Juntas de Humaya, al noroeste de Culiacán, fue atacada tiros durante la tarde de este jueves 12 de noviembre.

El inmueble dañado se encuentra sobre la Calle Del Frijol, entre Cártamo y la Calle 5 de Mayo; fue cerca de las 15:30 horas que vecinos reportaron una serie de detonaciones de arma de fuego.

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En el lugar de los hechos las autoridades encontraron alrededor de una decena de casquillos percutidos de arma de fuego larga.

La casa tiroteada es de una planta, color beige y con barandilla roja, presentó daños en su fachada, sin que se registraran personas afectadas por los disparos.

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Personal de la Policía Estatal y el Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes y acordonaron el lugar.

Agentes de Fiscalía General del Estado se apersonaron para recolectar los indicios balísticos y realizas las diligencias correspondientes.

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