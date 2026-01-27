Balean unidad blindada del Secretario de Seguridad de Culiacán tras persecución

La unidad oficial en la que se desplazaba el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), Alejandro Bravo Martínez, resultó con daños por impactos de proyectil de arma de fuego tras un enfrentamiento registrado en la colonia Terranova, al poniente de la ciudad.

Los hechos ocurrieron cuando elementos policiales, bajo la supervisión directa del Secretario, atendían un reporte de detonaciones. Al localizar un vehículo sospechoso, los ocupantes iniciaron una huida lanzando artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas” y disparando contra los uniformados, acción que fue repelida por la autoridad.