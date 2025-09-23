$!Balean vehículo con escoltas de hija del Gobernador; hay un herido

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó que elementos de la Dirección de Servicios de Protección fueron atacados a balazos la tarde de este martes, mientras circulaban por el bulevar Jesús Kumate, en la salida sur de Culiacán. Según el comunicado oficial, agentes resultaron lesionados durante la agresión. También se reportó que un autobús de pasajeros que transitaba por la zona fue alcanzado por los disparos, aunque no hubo personas heridas entre los ocupantes. Los elementos afectados ya reciben atención médica, aunque la SSPE no detalló cuántos agentes resultaron heridos ni el estado de salud en que se encuentran.

“Durante la agresión, los agentes resultaron lesionados y un autobús recibió impactos de bala; sin embargo, todos los tripulantes se encuentran a salvo. Los elementos lesionados ya reciben atención médica”, señala la SSPE. De manera extraoficial, trascendió que los elementos agredidos formarían parte del equipo de escoltas de Eneyda Rocha Ruiz, presidenta del Sistema DIF Sinaloa e hija del gobernador Rubén Rocha Moya. Hasta el momento, dicha información no ha sido confirmada por la autoridad estatal.









