$!Balean vehículo con familia a bordo cerca del Mercado de Abastos, en Culiacán; conductor resulta herido

Un ataque armado contra un vehículo en el que viajaba una familia dejó como saldo a una persona lesionada, presuntamente el conductor de dicha unidad, por la Calzada Heroico Colegio Militar, al sur de Culiacán. Los hechos se reportaron aproximadamente a las 16:40 horas de este 20 de agosto, en el estacionamiento de un supermercado de venta al mayoreo ubicado en la Colonia Providencia.





El vehículo implicado es un Nissan Versa blanco de modelo reciente, el cual recibió cuatro impactos de bala en el parabrisas, a la altura del asiento del piloto. Luego de recibirse el reporte, corporaciones y socorristas se movilizaron, y encontraron a una persona con lesiones por disparos de arma de fuego, por lo que la trasladaron a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana, escoltada por elementos de seguridad



