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Violencia

Balean vehículo con familia a bordo cerca del Mercado de Abastos, en Culiacán; conductor resulta herido

Junto a la persona herida, viajaban en la unidad dos menores de edad y dos mujeres adultas, quienes salieron ilesos
Noroeste/Redacción
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20/08/2026 17:46
20/08/2026 17:46

Un ataque armado contra un vehículo en el que viajaba una familia dejó como saldo a una persona lesionada, presuntamente el conductor de dicha unidad, por la Calzada Heroico Colegio Militar, al sur de Culiacán.

Los hechos se reportaron aproximadamente a las 16:40 horas de este 20 de agosto, en el estacionamiento de un supermercado de venta al mayoreo ubicado en la Colonia Providencia.

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El vehículo implicado es un Nissan Versa blanco de modelo reciente, el cual recibió cuatro impactos de bala en el parabrisas, a la altura del asiento del piloto.

Luego de recibirse el reporte, corporaciones y socorristas se movilizaron, y encontraron a una persona con lesiones por disparos de arma de fuego, por lo que la trasladaron a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana, escoltada por elementos de seguridad

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En tanto, el vehículo baleado permaneció estacionado con las luces intermitentes encendidas y la puerta del conductor abierta.

Junto a la persona herida, viajaban en la unidad dos menores de edad y dos mujeres adultas, quienes salieron ilesos.

Debido a la movilización de efectivos castrenses, fue restringido el paso en uno de los tres carriles que recorre de norte a sur, por la Calzada Heroico Colegio Militar, mientras que agentes ministeriales desplegaron las diligencias correspondientes para iniciar la investigación de este atentado.

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