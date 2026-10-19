$!Balean vivienda en colonia Laureles Pinos de Culiacán; auxilian a herido cerca del lugar

CULIACÁN. _ Un domicilio fue atacado a balazos durante la tarde de este lunes 19 de octubre en la colonia Laureles Pinos, ubicada al sur de Culiacán, sin que se reportaran personas lesionadas dentro del inmueble.

De manera simultánea, cuerpos de auxilio brindaron atención médica a un hombre que resultó herido por proyectil de arma de fuego a escasas cuadras de la zona.

El ataque contra la vivienda se registró sobre la calle El Cine, casi esquina con el Bulevar Las Brisas. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados dispararon en reiteradas ocasiones contra la fachada del lugar, provocando daños materiales en la estructura.