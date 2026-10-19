$!Balean vivienda en colonia Laureles Pinos de Culiacán; auxilian a herido cerca del lugar

CULIACÁN. _ Un domicilio fue atacado a balazos durante la tarde de este lunes 19 de octubre en la colonia Laureles Pinos, ubicada al sur de Culiacán, sin que se reportaran personas lesionadas dentro del inmueble.
De manera simultánea, cuerpos de auxilio brindaron atención médica a un hombre que resultó herido por proyectil de arma de fuego a escasas cuadras de la zona.
El ataque contra la vivienda se registró sobre la calle El Cine, casi esquina con el Bulevar Las Brisas. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados dispararon en reiteradas ocasiones contra la fachada del lugar, provocando daños materiales en la estructura.
A poca distancia del sitio, cuerpos de rescate atendieron a un masculino con heridas causadas por impactos de bala. Los socorristas le proporcionaron los primeros auxilios en el lugar y lo trasladaron de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada.
Agentes de la Policía Estatal y elementos de las fuerzas federales acudieron al sector para resguardar la vivienda y acordonar la escena con cinta de seguridad, en espera del arribo del personal pericial para las diligencias correspondientes.