$!Balean vivienda en el Fraccionamiento Puertas del Sol, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una vivienda ubicada en la Calle Mar Caribe, del Fraccionamiento Puertas del Sol, fue atacada a balazos durante la noche del viernes.
De acuerdo con el reporte, no se registraron personas lesionadas tras la agresión, pero sí daños en la fachada de la casa, además de la puerta de un vehículo y una moto que estaban estacionadas al frente y recibieron impactos de bala.
Al lugar acudieron elementos de las distintas corporaciones de seguridad para realizar las diligencias correspondientes.
Este es el tercer hecho de violencia registrado en las últimas horas en Mazatlán, luego del asesinato de un hombre en la Colonia Lico Velarde y de un intento de despojo de vehículo, acompañado de un reporte de disparos, ocurrido en la Avenida Rafael Buelna, cerca del acceso a la Zona Dorada.