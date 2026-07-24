$!Balean vivienda en el Fraccionamiento Puertas del Sol, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una vivienda ubicada en la Calle Mar Caribe, del Fraccionamiento Puertas del Sol, fue atacada a balazos durante la noche del viernes.

De acuerdo con el reporte, no se registraron personas lesionadas tras la agresión, pero sí daños en la fachada de la casa, además de la puerta de un vehículo y una moto que estaban estacionadas al frente y recibieron impactos de bala.