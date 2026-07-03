$!Balean vivienda en Infonavit Las Huertas de Escuinapa; no reportan personas lesionadas

ESCUINAPA. _ Una vivienda fue atacada a balazos la mañana de este viernes en el Infonavit Las Huertas, en el municipio de Escuinapa. No se reportaron personas lesionadas.

El hecho fue reportado alrededor de las 7:40 horas de este 3 de julio, cuando se alertó a las autoridades sobre un domicilio con múltiples impactos de arma de fuego, presuntamente deshabitado.

Elementos de Seguridad Pública acudieron al sitio y confirmaron que la vivienda presentaba decenas de impactos de bala, por lo que procedieron a asegurar el área.