$!Balean vivienda en Infonavit Las Huertas de Escuinapa; no reportan personas lesionadas

ESCUINAPA. _ Una vivienda fue atacada a balazos la mañana de este viernes en el Infonavit Las Huertas, en el municipio de Escuinapa. No se reportaron personas lesionadas.
El hecho fue reportado alrededor de las 7:40 horas de este 3 de julio, cuando se alertó a las autoridades sobre un domicilio con múltiples impactos de arma de fuego, presuntamente deshabitado.
Elementos de Seguridad Pública acudieron al sitio y confirmaron que la vivienda presentaba decenas de impactos de bala, por lo que procedieron a asegurar el área.
El inmueble se localiza en un sector donde, durante la madrugada, ciudadanos reportaron a través de redes sociales un presunto enfrentamiento sobre la prolongación Miguel Hidalgo, además de detonaciones de arma de fuego en la zona centro y en la colonia Azteca. Sin embargo, la Dirección de Seguridad Pública informó que no recibió reportes oficiales relacionados con esos hechos.
La zona quedó acordonada por agentes municipales, mientras personal de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.