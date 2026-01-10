$!Balean vivienda en la colonia El Palmito, en Culiacán

CULIACÁN._ Sujetos desconocidos dispararon este sábado contra una vivienda en la colonia El Palmito, al poniente de Culiacán.
El domicilio afectado se encuentra sobre la calle Olmecas, entre Constituyente Donato Bravo Izquierdo y Constituyente Cándido Aguilar.
Vecinos reportaron ráfagas de disparos de arma de fuego aproximadamente a las 16:30 horas, lo que generó movilización de las autoridades.
La zona fue asegurada por elementos del Ejército Mexicano, quienes acordonaron y localizaron algunos casquillos regados en el suelo.
La vivienda presentó afectaciones principalmente en el portón, sin que se reporten personas afectadas físicamente.
Peritos de la Fiscalía General del Estado arribaron para recoger las evidencias y comenzar con las investigaciones del caso.