Seguridad
|
Violencia

Balean vivienda en la colonia El Palmito, en Culiacán

El inmueble presentó impactos de bala en el portón, y quedaron casquillos regados en el suelo
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
10/01/2026 17:11
10/01/2026 17:11

CULIACÁN._ Sujetos desconocidos dispararon este sábado contra una vivienda en la colonia El Palmito, al poniente de Culiacán.

El domicilio afectado se encuentra sobre la calle Olmecas, entre Constituyente Donato Bravo Izquierdo y Constituyente Cándido Aguilar.

Vecinos reportaron ráfagas de disparos de arma de fuego aproximadamente a las 16:30 horas, lo que generó movilización de las autoridades.

$!Balean vivienda en la colonia El Palmito, en Culiacán

La zona fue asegurada por elementos del Ejército Mexicano, quienes acordonaron y localizaron algunos casquillos regados en el suelo.

La vivienda presentó afectaciones principalmente en el portón, sin que se reporten personas afectadas físicamente.

Peritos de la Fiscalía General del Estado arribaron para recoger las evidencias y comenzar con las investigaciones del caso.

$!Balean vivienda en la colonia El Palmito, en Culiacán
#Violencia
#Ataque a balazos
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube