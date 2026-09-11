$!Balean vivienda en la Colonia Felipe Ángeles, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un nuevo ataque contra una vivienda se registró la tarde de este viernes 11 de septiembre en la Colonia Felipe Ángeles, tras el cual no se reportaron personas heridas.
Los hechos tuvieron lugar a las 17:00 horas en la Calle Capitán Antonio R. Pérez.
Según testigos, el ataque fue realizado por civiles armados a bordo de un automóvil de color blanco, que tras disparar contra el inmueble se dieron a la fuga a toda velocidad.
Al lugar llegaron policías municipales y policías de investigación, quienes constataon que los habitantes de la vivienda resultaron ilesos.
Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias de ley.