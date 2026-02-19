Seguridad
Balean vivienda en la colonia Revolución; el hecho activa alerta en primaria de Culiacán

Tras una agresión armada que dejó daños materiales en un domicilio ubicado sobre la calle Plan de Tuxtepec, alumnos y docentes de un plantel educativo de la colonia 21 de Marzo se resguardaron luego de escuchar las fuertes detonaciones de arma de fuego
Noroeste Redacción
19/02/2026 11:07
CULIACÁN. _ Un grupo de civiles armados derribó el portón de una vivienda con un vehículo y dispararon en repetidas ocasiones contra un domicilio de la colonia Revolución, al suroriente de Culiacán. El atentado provocó pánico entre los vecinos y alumnos de una escuela primaria.

El ataque se registró alrededor de las 08:30 horas de este 19 de febrero, sobre la calle Plan de Tuxtepec, en el cruce con Fray Bernardo de Balbuena. Según los primeros reportes, los agresores forzaron el portón de la vivienda de un Toyota Corolla y abrieron fuego contra la misma.

Las detonaciones alarmaron a la comunidad escolar de la primaria Francisco Alarcón, ubicada en la colonia 21 de Marzo, donde alumnos se vieron en la necesidad de tirarse al suelo mientras los docentes activaban los protocolos de seguridad para resguardar a los menores.

Vecinos del sector dieron aviso al número de emergencias 911, lo que generó la movilización de elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes aseguraron el área.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó el procesamiento de la escena y recabó evidencias para integrar la carpeta de investigación. Cabe mencionar que el ataque no dejó personas lesionadas.

