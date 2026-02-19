$!Balean vivienda en la colonia Revolución; el hecho activa alerta en primaria de Culiacán

CULIACÁN. _ Un grupo de civiles armados derribó el portón de una vivienda con un vehículo y dispararon en repetidas ocasiones contra un domicilio de la colonia Revolución, al suroriente de Culiacán. El atentado provocó pánico entre los vecinos y alumnos de una escuela primaria.

El ataque se registró alrededor de las 08:30 horas de este 19 de febrero, sobre la calle Plan de Tuxtepec, en el cruce con Fray Bernardo de Balbuena. Según los primeros reportes, los agresores forzaron el portón de la vivienda de un Toyota Corolla y abrieron fuego contra la misma.

Las detonaciones alarmaron a la comunidad escolar de la primaria Francisco Alarcón, ubicada en la colonia 21 de Marzo, donde alumnos se vieron en la necesidad de tirarse al suelo mientras los docentes activaban los protocolos de seguridad para resguardar a los menores.