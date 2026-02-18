$!Balean vivienda en Las Quintas, en Culiacán

CULIACÁN. _ Una vivienda fue blanco de una agresión armada la mañana de este miércoles en el sector Las Quintas, lo que dejó daños en la fachada del inmueble.
La propiedad se localiza sobre la calle Mérida, entre Ciudad de Guanajuato y Ciudad Mérida. El reporte de los hechos ocurrió alrededor de las 08:00 horas, tras alertarse sobre detonaciones de arma de fuego en zonas céntricas de la ciudad, con reportes que se extendieron desde la colonia Chapultepec hasta el sector Tres Ríos.
El inmueble afectado, una construcción de dos niveles en color blanco y con portón negro, presenta impactos de proyectil en la zona de la cochera y en la pared exterior. De acuerdo con los registros recientes, este constituye el segundo ataque violento contra un inmueble ocurrido en menos de dos horas durante este miércoles.
Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas, por lo que las afectaciones se limitan a daños materiales. Con este caso, se contabilizan 13 inmuebles que han sido víctimas de disparos o incendios provocados de manera intencional en lo que va de 2026, todos ellos registrados en el municipio de Culiacán.