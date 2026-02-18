$!Balean vivienda en Las Quintas, en Culiacán

CULIACÁN. _ Una vivienda fue blanco de una agresión armada la mañana de este miércoles en el sector Las Quintas, lo que dejó daños en la fachada del inmueble.

La propiedad se localiza sobre la calle Mérida, entre Ciudad de Guanajuato y Ciudad Mérida. El reporte de los hechos ocurrió alrededor de las 08:00 horas, tras alertarse sobre detonaciones de arma de fuego en zonas céntricas de la ciudad, con reportes que se extendieron desde la colonia Chapultepec hasta el sector Tres Ríos.