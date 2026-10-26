$!Balean vivienda en Rincón de Urías, Mazatlán; un menor de 12 años resulta herido

MAZATLÁN._ Un ataque a balazos registrado contra un domicilio de la Colonia Rincón de Urías, en Mazatlán, dejó a un menor de 12 años de edad herido por rozón de bala en una pierna y causó momentos de pánico en un preescolar cercano que debió ser evacuado. El atentado ocurrió alrededor de las 12:20 horas de este lunes 26 de octubre en una vivienda ubicada sobre la calle San Quintín, casi esquina con Bahía del Carmen. De acuerdo con los datos recabados en el sitio, la víctima se encontraba al interior del inmueble cuando personas armadas dispararon con armas largas en repetidas ocasiones.

El fuerte estruendo de las detonaciones generó temor entre los vecinos y comerciantes de la zona, además de provocar alerta a unos 40 metros del lugar, donde se localiza el Jardín de Niños “Enrique Pestalozzi”. En ese momento se realizaba la salida de los alumnos con la presencia de madres de familia, por lo que las autoridades escolares procedieron a la evacuación inmediata del plantel.

Socorristas de Bomberos Veteranos acudieron para brindar atención al menor, a quien trasladaron a valoración médica. Se confirmó que la lesión consistió en un rozón provocado por esquirlas y no representa riesgo para su vida. Asimismo, una mujer recibió auxilio y fue trasladada por medios particulares debido a una crisis nerviosa.

Durante la agresión, dos vehículos que permanecían estacionados a las afueras de la vivienda resultaron con daños materiales en la carrocería por los impactos de proyectil.