$!Balean y asesinan a persona con discapacidad en Lomas de Magisterio, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre con discapacidad fue atacado a balazos y asesinado durante la noche de este lunes 11 de agosto en la colonia Lomas de Magisterio, al nororiente de Culiacán.

Según reportes, la víctima se encontraba sentada en un banco de madera y junto con sus muletas axilares al lado cuando un grupo de civiles armados arribó para dispararle en más de una ocasión.

El ataque se registró alrededor de las 20:00 horas en la calle Xocoyoltzin, entre la calle Lealtad y Aztlán.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para dar fe del hecho y se encargaron de delimitar una zona con la cinta amarilla de precaución.