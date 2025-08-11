$!Balean y asesinan a persona con discapacidad en Lomas de Magisterio, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre con discapacidad fue atacado a balazos y asesinado durante la noche de este lunes 11 de agosto en la colonia Lomas de Magisterio, al nororiente de Culiacán.
Según reportes, la víctima se encontraba sentada en un banco de madera y junto con sus muletas axilares al lado cuando un grupo de civiles armados arribó para dispararle en más de una ocasión.
El ataque se registró alrededor de las 20:00 horas en la calle Xocoyoltzin, entre la calle Lealtad y Aztlán.
Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para dar fe del hecho y se encargaron de delimitar una zona con la cinta amarilla de precaución.
El personal de seguridad llegó al sitio para atender al hombre, cuya identidad no ha sido revelada, sin embargo se percataron que ya no contaba con señales de vida por la gravedad de sus heridas de bala. Tampoco se registró ninguna detención, pues los responsables del homicidio habrían emprendido la huida cuando dispararon al hombre.
Los uniformados montaron un operativo de vigilancia y quedaron a la espera de los peritos de la Dirección General de Investigación Pericial y de los agentes policiales de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.
El cadáver del masculino será trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley.