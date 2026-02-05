Balean y despojan de sus ropas a tres hombres en El Vainillo, al sur de Mazatlán

MAZATLÁN._ Tres hombres fueron heridos de bala y despojados de sus ropas este jueves en la carretera estatal El Vainillo-El Recodo.

El reporte de los heridos fue emitido a las 13:15 horas, indicando el puente intravehicular de dicha carretera sobre el Libramiento Mazatlán.

Paramédicos de Bomberos Veteranos atendieron a tres hombres que presentaban heridas de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

Luego de brindarles los primeros auxilios en el lugar, los trasladaron de urgencia a un hospital.

Al momento se desconocen los generales de los heridos y el lugar exacto del ataque armado.