$!Balean y matan a un llantero mientras trabajaba en la colonia Valle del Ejido, Mazatlán

MAZATLÁN. _ Con múltiples disparos, atacan y dejan sin vida a un hombre cuando se encontraba trabajando en una llantera de la colonia Valle del Ejido, en Mazatlán.
Las detonaciones de arma de fuego se reportaron a las 11:30 horas en una llantera ubicada en el cruce de las avenidas Francisco González Bocanegra y Libramiento III, en el mencionado sector.
Según testigos, hombres armados dispararon en repetidas ocasiones contra el trabajador desde un automóvil Nissan Versa blanco.
La víctima quedó entre las llantas y sus herramientas, hasta que paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar para tratar de auxiliarlo; sin embargo, solo confirmaron que ya no presentaba signos vitales y colocaron una sábana clínica sobre el cuerpo.
La zona fue acordonada por efectivos del Ejército y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de realizar las diligencias de ley antes de autorizar el traslado del cadáver a las instalaciones del Servicio Médico Forense.