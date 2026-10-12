Seguridad
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Ataque directo

Balean y matan a un llantero mientras trabajaba en la colonia Valle del Ejido, Mazatlán

La víctima, sin identificar hasta el momento, quedó entre las llantas y sus herramientas. Los agresores huyeron en un Nissan Versa blanco
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
12/10/2026 15:12
12/10/2026 15:12

MAZATLÁN. _ Con múltiples disparos, atacan y dejan sin vida a un hombre cuando se encontraba trabajando en una llantera de la colonia Valle del Ejido, en Mazatlán.

Las detonaciones de arma de fuego se reportaron a las 11:30 horas en una llantera ubicada en el cruce de las avenidas Francisco González Bocanegra y Libramiento III, en el mencionado sector.

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Según testigos, hombres armados dispararon en repetidas ocasiones contra el trabajador desde un automóvil Nissan Versa blanco.

La víctima quedó entre las llantas y sus herramientas, hasta que paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar para tratar de auxiliarlo; sin embargo, solo confirmaron que ya no presentaba signos vitales y colocaron una sábana clínica sobre el cuerpo.

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La zona fue acordonada por efectivos del Ejército y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de realizar las diligencias de ley antes de autorizar el traslado del cadáver a las instalaciones del Servicio Médico Forense.

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