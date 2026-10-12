$!Balean y matan a un llantero mientras trabajaba en la colonia Valle del Ejido, Mazatlán

MAZATLÁN. _ Con múltiples disparos, atacan y dejan sin vida a un hombre cuando se encontraba trabajando en una llantera de la colonia Valle del Ejido, en Mazatlán.

Las detonaciones de arma de fuego se reportaron a las 11:30 horas en una llantera ubicada en el cruce de las avenidas Francisco González Bocanegra y Libramiento III, en el mencionado sector.