$!Balean y queman una casa en el Fraccionamiento Portafe, al norte de Culiacán

Un domicilio fue atacado a balazos y posteriormente prendido en llamas durante la mañana de este miércoles en el Fraccionamiento Portafe, del sector Santa Fe, al norte de Culiacán. Dentro de la cochera de la casa también se encontraba un automóvil, el cual quedó calcinado.

Hasta el momento solo se cuenta con confirmación de daños materiales del domicilio y el vehículo, sin reporte de personas lesionadas o muertas en su interior. La vivienda agredida se encuentra sobre la Calle José Ángel Espinoza Ferrusquilla, casi esquina con la Avenida Laelia, cerca de la Calzada del Ecuador.

Cerca de las 8:45 horas, vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego en el sector, y minutos después la quema del inmueble. Al lugar se movilizaron cinco vehículos de Bomberos Culiacán para sofocar las llamas, mientras que personal del Ejército Mexicano y la Policía Municipal de Culiacán resguardaron el perímetro.