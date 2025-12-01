Blindados y robados: así son los vehículos asegurados en Portalegre VI, en Culiacán

Dos de los cuatro vehículos asegurados el pasado viernes durante una orden de cateo en una vivienda del fraccionamiento Portalegre VI, en Culiacán, cuentan con blindaje de fábrica, mientras que los otros dos tienen reporte de robo, informó este lunes el Gabinete de Seguridad en un comunicado conjunto.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) ya había adelantado información sobre los resultados del operativo el 28 de noviembre; sin embargo, la autoridad federal detalló que entre las unidades decomisadas había tres camionetas pick up blancas y un sedán gris, todos de modelos recientes.